Власть 04 июля 2023, 20:02 Путин передал Дагестану 5 млрд рублей Девочка из Дербента на встрече с Путиным получила для Дагестана 5 млрд рублей РИА «Новости»

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Дагестан получит пять миллиардов рублей на реконструкцию уличной дорожной сети, развитие объектов туризма и завершение строительства спортивного комплекса. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с девочкой из Дербента в Кремле, сообщили «Известия».

Во время экскурсии российский лидер показал юной гостье рабочий кабинет. Он посадил девочку в свое кресло, а потом позвонил министру финансов Антону Силуанову.

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«Мы с вами разговаривали, там есть несколько вопросов. У них есть выпадающие доходы на несколько миллиардов — реконструкция уличной дорожной сети, развитие объектов туризма и завершение строительства универсального спортивного комплекса. Не хватает денег», — сказал Путин.

Силуанов ответил, что министерство выделит пять миллиардов рублей.

«Спасибо, Антон Германович… Ты получила для Дагестана пять миллиардов рублей», — сказал глава государства девочке, а потом пригласил ее пить чай.

Восьмилетняя жительница Дербента, которой не удалось увидеть Путина во время его визита в Дагестан, побывала с родителями в Кремле по приглашению российского лидера. Президент встретил девочку с цветами в руках и провел для нее экскурсию.