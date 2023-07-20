Власть 20 июля 2023, 23:34 Путин перечислил проблемы арктических городов Президент Путин заявил об изношенности коммунальной инфраструктуры городов Арктики РИА «Новости»

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Проблемы населенных пунктов, расположенных в Арктической зоне, требуют оперативного вмешательства. Коммунальная инфраструктура изношена уже почти на 70%, а благоустройство проходит идет очень медленно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.

Глава государства подчеркнул, что все эти вопросы необходимо решить.

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«Например, скажем, изношенность коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда даже в крупных городах Заполярья достигает 70%, а в небольших удаленных поселках и так называемых ЗАТО, закрытых административных территориях, эта проблема еще острее», — привела слова Путина пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что благоустройство арктических городов проводятся в серьезных условиях. Но здесь живут люди, которые занимаются вопросами обороны и безопасности страны. Поэтому нужно сделать все, чтобы их условия стали комфортными. Президент поручил обратить на это особое внимание.

При этом российский лидер отметил, что за последние три года принятые решения помогли немного сгладить ситуацию. В арктических городах появились новые социальные объекты, начались капитальные ремонты жилых домов, привели в порядок дворы, организовали общественные пространства.

Путин добавил, что погода не позволила ему добраться до Североморска на вертолете. Но он знает, что там построили новый лицей на 1200 мест. Появился физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Заозерске. В военном городке Спутник отремонтировали библиотеку и детскую школу искусств.