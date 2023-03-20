Власть 20 марта 2023, 15:33 Путин перечислил плюсы от санкций для России Президент Путин: благодаря санкциям развивается производство, уменьшилась безработица РИА «Новости»

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Последствия санкций несут за собой не только риски, но и большие плюсы для производства на территории России. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии МВД, написал ТАСС.

Он рассказал, что перед экономикой РФ стоит множество задач. В частности, речь идет об импортозамещении. Российские власти каждый день занимаются этим вопросом. По его словам, то, что еще накануне можно было купить, теперь приходится самим производить.

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«Здесь есть минусы, но есть и огромные плюсы для экономики, просто огромные: наши предприятия, те, кто организует производство, теперь вынуждены заниматься размещением заказов внутри страны», — подчеркнул глава государства.

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Путин отметил, что благодаря такому положению дел безработица снизилась в России до рекордно низкого уровня — 3,6%. Он добавил, что сейчас надо поменять подходы к работе в сферах экономики и бизнеса.

«Ни в коем случае нельзя работать по принципу „хватать и не пущать“», — сказал российский лидер.

По его мнению, необходимо помогать согражданам избегать неправильных шагов и правонарушений. Однако если человек уже совершил что-то неверное, то надо помочь ему выйти из ситуации.