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    20 августа 2020, 16:23

    Путин перечислил качества управленца

    Алена Макаренко

    Президент России Владимир Путин назвал главные качества лучшего управленца. Их он перечислил по видео-конференц-связи на встрече с участниками конкурса «Лидеры России», сообщил «Царьград».
    Путин перечислил качества управленца

    Среди главных качеств современного руководителя — умение слышать людей. Причем важно еще и понимать их проблемы.

    «Главное для любого управленца — это, безусловно, умение слышать людей, чувствовать и понимать проблемы страны и граждан», — заявил глава государства.

    Кроме того, российский лидер считает, что независимо от социального статуса человек должен оставаться человеком. Только так он сможет применять «передовые знания и компетенции» лидеров страны для достижения главной цели. По мнению Путина, это «повышение благополучия и благосостояния граждан страны».

    Без этих качеств на государственной службе делать нечего, считает президент. «Государственная служба, она и называется „служба“, потому что это служение — в данном случае гражданам России», — пояснил Путин.

    Новости SMI.FM