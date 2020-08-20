Путин перечислил качества управленца

Среди главных качеств современного руководителя — умение слышать людей. Причем важно еще и понимать их проблемы.

«Главное для любого управленца — это, безусловно, умение слышать людей, чувствовать и понимать проблемы страны и граждан», — заявил глава государства.

Кроме того, российский лидер считает, что независимо от социального статуса человек должен оставаться человеком. Только так он сможет применять «передовые знания и компетенции» лидеров страны для достижения главной цели. По мнению Путина, это «повышение благополучия и благосостояния граждан страны».

Без этих качеств на государственной службе делать нечего, считает президент. «Государственная служба, она и называется „служба“, потому что это служение — в данном случае гражданам России», — пояснил Путин.