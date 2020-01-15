Путин: перебоев в поставках лекарств для детей быть не должно

Владимир Путин подчеркнул, что ситуации с перебоями поставок лекарств не должны повторяться. Он также потребовал обеспечить ввоз в страну необходимых незарегистрированных препаратов.

Такое заявление президент России сделал в ходе своего послания к Федеральному собранию.

Владимир Путин потребовал не допускать ситуаций, при которых могут возникнуть перебои с поставками жизненно важных медикаментов, в том числе для тяжелобольных детей. Он также поручил правительству обеспечить поставки не зарегистрированных в стране препаратов, которые необходимы пациентам.

Родители больных детей в России никогда больше не должны оказаться в ситуации, когда не могут легально купить нужные лекарства Владимир Путин.

Он отметил, что в 2020 году должен заработать единый сквозной регистр. В него войдут все получатели бесплатных препаратов, а также те, кто получает лекарства со скидкой по квоте.

Путин пообещал изменения в контроле качества препаратов. Его усилят на всех этапах обращения лекарств — от производства до реализации в аптечных сетях