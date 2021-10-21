Путин: пандемия унесла больше жизней, чем Первая мировая война

Из-за коронавируса погибли больше людей, чем во время Первой мировой войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на Валдайском форуме.

«Во всем мире от него умерли, как мы знаем сегодня, более четырех миллионов 900 тысяч человек. Страшные цифры сравнимы и даже превосходят военные потери основных участников Первой мировой войны», — сказал он.

С начала пандемии в мире зафиксировали почти 220 миллионов случаев заражения. При этом 4 547 782 заболевших ковидом скончались. За все время распространения инфекции в России зафиксировали 7 969 960 случаев заражения. Из них 222 320 человек скончались. По данным из открытых источников, во время Первой мировой войны с 1914 по 1918 год умерли от ран 9,5 миллиона солдат.

Президент также назвал особенности современной войны. Он заявил, что раньше во время проигрыша одной стороны побеждала другая сторона. Однако сейчас все иначе — война не прекращается, кто бы ни стал победителем. Она просто меняет свою форму.

По мнению президента, нынешнее состояние мира является продуктом неудачи «холодной войны». Он подчеркнул, что политическая история ее не знает примеров установления стабильного мирового устройства без большой войны — или не на основании ее итогов, как после Второй мировой.

«Попытка сделать это после холодной войны на основании господства запада успехом, как мы видим, не увенчалась. Нынешнее состояние мира — продукт той неудачи. Мы должны извлечь из этого уроки», — сказал он.