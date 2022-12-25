25 декабря 2022, 12:52
Путин озвучил цель России
Президент Путин назвал объединение русского народа целью России
Объединение русского народа является целью России. Об этом в эфире программы журналиста Павла Зарубина на телеканале «Россия 1» заявил президент РФ Владимир Путин.
«Наша цель — в объединении русского народа. Мы всегда стремились мирными переговорами решать все споры. Считаю, что Россия действует в правильном направлении, защищая интересы наших людей, наших граждан. Другого выбора у нас просто нет», — сказал он.
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Путин отметил, что Россия готова договариваться с участниками ситуации на Украине по урегулированию конфликта.
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«Мы готовы говорить о приемлемых развязках. Но это же они отказываются от переговоров, а не мы. Это их дело», — добавил президент.
Также Путин ранее уличил Запад в намерении «растащить» историческую Россию путем развязывания украинского конфликта.
Кроме того, президент предупредил, что российские военные легко уничтожат американские системы ПВО Patriot в случае решения США поставить их на Украину.
Россия
Владимир Путин
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