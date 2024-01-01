Власть 01 января 2024, 12:34 Путин озвучил девиз председательствующей в БРИКС России Путин назвал девизом России в БРИКС укрепление многосторонности РИА «Новости»

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Россия выступает за укрепление многосторонности ради справедливого миропорядка. Это и является ее девизом на период работы в БРИКС в качестве страны-председательницы, заявил президент Владимир Путин в послании, опубликованном пресс-службой Кремля.

Глава государства обратил внимание на тот факт, что БРИКС притягивает все больше сторонников, разделяющих принципы организации. Среди них Путин назвал равенство, открытость, консенсус, стремление к формированию справедливой мировой финансовой системы, коллективный поиск решений острых проблем.

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«Именно в таком ключе <…> и будет действовать российское председательство в БРИКС в 2024 году под девизом „Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности“», — отметил президент.

По его словам, Россия продолжит усилия по трем направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарные контакты. Кроме того, страна нацелена на усиление внешнеполитической координации государств — участников БРИКС.

Россия стала председательствующей в объединении страной с 1 января 2024 года. Сейчас в БРИКС входят 10 стран, пять из которых станут полноценными членами с текущего года.