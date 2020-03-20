Путин «отзеркалил» шутку Галкина о должности

Во время интервью, которое проводил журналист ТАСС Андрей Ванденко, российский президент Владимир Путин ответил на «подкол» артиста эстрады и юмориста Маскима Галкина.

Как сообщил портал «Газета.ru», Веденко напомнил президенту недавнюю шуту Галкина о том, что «Путин — это не фамилия, а должность», имя в виду будущее поста главы государства после 2024 года.

В ответ на это Путин сказал: «Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно. И его шутки востребованы». В том же интервью российский лидер подчеркнул, что будет опираться на настроение народа.

«Больше всего верю настроению простых людей. Когда вот я общаюсь с людьми, прямой контакт когда есть, даже если непродолжительный, мне кажется, что я чувствую настроение людей. У меня это ощущение не притупилось, не забылось, и для меня это очень важно на самом деле», — указал Путин.

Раннее Путин заявлял, что уверен в ошибке тех, кто приписывает ему образ царя. Цари только отдают приказы и смотрят сверху за их выполнением, а глава государства принимает активное участие в происходящем.