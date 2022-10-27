Путин ответит на вопросы участников «Валдая-2022» | 360°

27 октября 2022, 01:31
Путин ответит на вопросы участников «Валдая-2022»
Пресс-секретарь президента России Песков: Путин пообщается с участниками «Валдая»
Президент России Владимир Путин будет участвовать в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства не только выступит с речью, но и ответит на вопросы экспертов.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил журналистам, что Путин встречается с участниками заседаний клуба «Валдай» с момента его основания.
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В этом году темой заседания станет «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». В течение трех дней состоятся 17 сессий, в которых примут участие отечественные и зарубежные политики и эксперты.
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Президент произнесет речь на заседании, а во время панельной дискуссии он ответит на вопросы участников. Все желающие смогут следить за мероприятием в прямом эфире.
«Все это обещает стать весьма и весьма важным мероприятием», — резюмировал Песков.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что дату ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина еще не определили.
Дмитрий Песков
Владимир Путин
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