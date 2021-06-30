Путин ответил выпускнику из Подмосковья на вопрос о Нагорном Карабахе

Россия уже сыграла определенную роль в урегулировании серьезного кризиса в Нагорном Карабахе. При этом страна продолжает делать все возможное, чтобы разрешить эту ситуацию.

Так президент России Владимир Путин ответил на вопрос выпускника из Балашихи. Во время прямой линии юноша поинтересовался, может ли РФ гарантировать безопасность жителям Нагорного Карабаха.

«Россия сыграла определенную роль в урегулировании серьезного кризиса. Никто не заинтересован в том, чтобы он развивался. Если мы будем жить мирно и дружно, то создадим условия для улучшения жизни людей не только в сфере безопасности: нормальное существование семей, экономическое развития, социальное — в чем люди, проживающие в Карабахе, в высшей степени нуждаются», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что это понимают в том числе руководители Армении и Азербайджана. Между ними накопилось много вопросов, в том числе по восстановлению нормальной инфраструктуры и размежеванию границы — особенно там, где раньше по существу никогда не было государственной границы.

«Мы сейчас находимся в процессе этой работы, создали специальную трехстороннюю группы и сделаем все, чтобы восстановить нормальную жизнь в регионе. Бенефициарами этой работы должны быть жители Нагорного Карабаха», — подчеркнул президент.