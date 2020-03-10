Путин оценил отказ приглашать российскую делегацию на празднования в честь освобождения Освенцима, а также попытки Польши переписать историю. Варшава отказалась приглашать президента России на торжества, посвященные 75-летию освобождения узников концлагеря.

«Не позвали — и не надо!» — отреагировал российский лидер в ходе развернутого телеинтервью, которое записал с президентом России ТАСС.

На торжества, посвященные освобождению узников концлагеря, зато приехал президент Украины Владимир Зеленский. В ходе своей речи в Польше он отметил, что лагерь смерти ликвидировали исключительно украинцы, которые воевали в составе 1-го Украинского фронта и 100-й Львовской дивизии.

«Мы же понимаем, что это чушь. Мы понимаем, что все это — конъюнктура сегодняшнего дня. А миллионы украинцев, которые воевали с Гитлером, воевали с нацизмом? Это плевок для них в лицо», — добавил российский лидер.

По словам Путина, нынешнему президенту Украины Зеленскому хочется быть таким благообразным для действующего сегодня руководства Польши. Но в мире есть люди, которые пытаются отнять у России честь победы в той войне, к тому же сравнить фашизм с социализмом, а также поставить знак равенства между Сталиным и Гитлером.

«Понимаете, это же недалекие люди, которые читать-писать не умеют. Несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина. Чушь это собачья просто», — добавил Путин.