Путин ответил на заявления о том, что Россия использует энергетику как оружие

Президент РФ Владимир Путин назвал политически мотивированной болтовней заявления о том, что Россия может использовать энергетику как оружие. Он подчеркнул, что страна не участвует ни в каких конфликтах.

«Россия вообще не использует никакого оружия. А что касается экономики — где используем оружие, в каких конфликтах участвуем?» — поинтересовался президент на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Глава государства подчеркнул, что Россия даже во времена холодной войны исполняла все свои обязательства, сообщила «Комсомольская правда».

«Это [обвинение —] политически мотивированная болтовня, не имеющая никаких под собой оснований, что касается использования энергетики в качестве какого-то оружия», — заключил Путин.

Обвинения в том, что Россия собирается использовать новый газопровод «Северный поток — 2» как политический инструмент, чтобы поставить Европу в зависимость, звучали неоднократно со стороны Украины и ряда других европейских стран. Недовольство украинской стороны связано с переживаниями о судьбе транзита газа через свою территорию. Россия в ответ неоднократно заявляла, что «Северный поток — 2» является чисто экономическим проектом.