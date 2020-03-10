«Недалекие люди»: Путин ответил на заявления о равной ответственности Сталина и Гитлера в начале войны

Путин заявил, что отнять у России победу во Второй мировой войне не сможет никто. Высказывания об ответственности Сталина в развязывании конфликта он назвал чушью.

О Сталине, Гитлере и памяти о Великой Отечественной войне глава государства Владимир Путин говорил в очередной части интервью ТАСС. Тех, кто предпочитает обвинять советского лидера, президент назвал «недалекими людьми».

«Несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина. Чушь это собачья просто», — заметил Путин, посоветовав проследить хронологию событий с 1918–1919 годов.

По документам видно, кто и какие соглашения заключал с Гитлером. Иосиф Сталин в число таких людей не входит.

Сталин <…> не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, и нет ни одной подписи Сталин — Гитлер Владимир Путин президент РФ.

Путин предложил желающим изучить историю и заметил, что сам все поднял из архива и «посмотрел, почитал».

На вопрос о том, нет ли у него ощущения, что у России хотят отнять победу, глава государства заметил, что «это невозможно».

В интервью «20 вопросов Владимиру Путину» президент уже затронул много тем, в том числе поговорил о перспективах для молодежи.