«Недалекие люди»: Путин ответил на заявления о равной ответственности Сталина и Гитлера в начале войны
О Сталине, Гитлере и памяти о Великой Отечественной войне глава государства Владимир Путин говорил в очередной части интервью ТАСС. Тех, кто предпочитает обвинять советского лидера, президент назвал «недалекими людьми».
«Несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина. Чушь это собачья просто», — заметил Путин, посоветовав проследить хронологию событий с 1918–1919 годов.
По документам видно, кто и какие соглашения заключал с Гитлером. Иосиф Сталин в число таких людей не входит.
Сталин <…> не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, и нет ни одной подписи Сталин — ГитлерВладимир Путинпрезидент РФ.
Путин предложил желающим изучить историю и заметил, что сам все поднял из архива и «посмотрел, почитал».
На вопрос о том, нет ли у него ощущения, что у России хотят отнять победу, глава государства заметил, что «это невозможно».
В интервью «20 вопросов Владимиру Путину» президент уже затронул много тем, в том числе поговорил о перспективах для молодежи.