Власть 26 марта 2023, 12:05 Путин ответил на вопрос, почему западная техника доезжает до линии фронта Президент Путин: ВС РФ уничтожают часть западной техники до ее доставки на линию фронт ЗАРУБИН / Telegram

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Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о том, почему западной военной технике позволяют доехать до линии фронта. Фрагмент интервью с главой государства появился в Telegram-канале Зарубина. Задавая вопрос, он уточнил, что эта информация интересует многих россиян.

Путин констатировал, что часть техники российским военным удается уничтожить еще до ее доставки на линию боевого соприкосновения.

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«Перевозят скрытно, по ночам. То, что удается достать, достают. Но такая цель, конечно, есть», — подчеркнул президент.

Впрочем, российские войска довольно успешно уничтожают технику ВСУ и на линии фронта. А периодически удается ликвидировать целый ангар боеприпасов противника. Несмотря на постоянную военную помощь Запада Украине, российские силы демонстрируют все новые успехи на СВО.