Путин ответил на вопрос о возможном преемнике
Пресс-служба Кремля: Путин счел разговоры о преемнике дестабилизирующими
Президент РФ Владимир Путин назвал разговоры о своем предполагаемом преемнике неподходящими. Никаких решений на этот счет глава государства пока не принимал.
После пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» Путин в интервью телеканалу CNBC заметил, что времени до следующих выборов еще достаточно. Российского лидера процитировал сайт Кремля.
«Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию», — сказал президент, заметив, что предпочитает не отвечать на подобные вопросы.
Владимир Путин указал на необходимость сохранять обстановку спокойной и стабильной. Таким образом все органы власти и государственные структуры будут работать уверенно и спокойно глядя в будущее.
«Да, Конституция позволяет мне <…> баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято», — заключил глава государства.