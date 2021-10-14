Путин ответил на вопрос о возможном преемнике

Президент РФ Владимир Путин назвал разговоры о своем предполагаемом преемнике неподходящими. Никаких решений на этот счет глава государства пока не принимал.

После пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» Путин в интервью телеканалу CNBC заметил, что времени до следующих выборов еще достаточно. Российского лидера процитировал сайт Кремля.

«Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию», — сказал президент, заметив, что предпочитает не отвечать на подобные вопросы.

Владимир Путин указал на необходимость сохранять обстановку спокойной и стабильной. Таким образом все органы власти и государственные структуры будут работать уверенно и спокойно глядя в будущее.

«Да, Конституция позволяет мне <…> баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято», — заключил глава государства.