Путин ответил на сообщения о вводе российских войск на Украину

Слухи о вводе российских войск на Украину появлялись еще в начале года, но в итоге этого не произошло. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Смотрите, о возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года… Но, как видите, это не случилось», — сказал он на инвестиционном форуме «Россия зовет!». Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

По его мнению, нужно налаживать отношения между странами, тогда не придется говорить о вводе войск и никто не будет испытывать угроз. Нужно сделать так, чтобы государства учитывали интересы друг друга в сфере безопасности, отметил российский лидер.

Во время своего выступления Путин анонсировал появление в России нового гиперзвукового оружия с максимальной скоростью 9 Махов. Он подчеркнул, что разработка гиперзвукового оружия стало ответом на действия НАТО. Глава государства задался вопросом о том, зачем Альянс решил расширить свои границы, притом что отношения Запада и России были безоблачными. По его мнению, здравого ответа на это нет.