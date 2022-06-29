Путин ответил на призыв Запада к Украине не останавливать боевые действия

Президент России Владимир Путин заявил, что у призывов стран Запада не прекращать боевые действия на Украине есть цель. По его словам, благо Украины — не цель этих государств, а средство для защиты их интересов.

«Призыв к Украине продолжать боевые действия и призыв отказаться от дальнейших переговоров — это только подтверждает наше предположение о том, что Украина — это не цель, благо украинского народа — это не цель объединенного Запада и НАТО, а это средство для защиты своих собственных интересов», — подчеркнул президент. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита.

Он подчеркнул, что члены НАТО руками украинцев просто «хотят самоутвердиться» и укрепить свою роль в мире. При этом они хотят подтвердить «не лидерство, а свой гегемонизм в прямом смысле этого слова, свои имперские амбиции».

Путин также отметил, что Россия будет вынуждена дать зеркальный ответ, если НАТО разместит военные объекты на территории Финляндии и Швеции.