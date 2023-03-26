Власть 26 марта 2023, 13:25 Путин ответил на обвинения в «зависимости» России от Китая Президент Путин назвал завистниками тех, кто говорит о «зависимости» России от Китая Пресс-служба Кремля

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Те, кто предрекает России зависимость от Китая — не скептики, а завистники, заявил президент Владимир Путин. Фрагмент интервью с главой государства опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Зависимость, скажем, той же европейской экономики от Китая усиливается гораздо большими темпами, чем российская», — подчеркнул Путин.

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Он напомнил, что у европейских стран растет товарооборот с КНР очень высокими темпами, поэтому «все наоборот». Президент призвал завистников «подумать о себе» и добавил, что на протяжении многих десятилетий хватало тех, кто хотел настроить СССР и Россию против Китая и наоборот.

Владимир Путин отметил — РФ понимает, в каком мире мы живем. Страна очень дорожит отношениями, их уровнем, достигнутым в последние годы, добавил он.

Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию 20 марта. Он провел встречи с главой правительства Михаилом Мишустиным и президентом Владимиром Путиным. Лидеры двух государств обсудили ряд двусторонних вопросов, международную повестку и события на Украине.