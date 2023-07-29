Власть 29 июля 2023, 00:25 Путин отверг обвинения в нарушении Устава ООН Президент Путин: Россия действует в полном соответствии с Уставом ООН Unsplash

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Россия не нарушает Устав Организации Объединенных Наций и действует в полном соответствии с документом. Об этом на встрече с африканской миссией по Украине в рамках саммита Россия — Африка заявил президент России Владимир Путин.

«Нам сегодня говорят, что мы нарушаем Устав Организации Объединенных Наций. Я так не считаю», — отметил глава государства.

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Путин выразил уверенность, что Россия действует в строгом соответствии с Уставом всемирной организации. Российский президент подчеркнул, что принципы Устава ООН должны уважать и другие страны. Не должно быть двойных стандартов, односторонних санкций, попыток обеспечить свою безопасность за счет других, добавил Путин.

Российский лидер и представители африканских стран приняли финальную декларацию саммита Россия — Африка и план действий Форума партнерства до 2026 года. В документе содержится 74 пункта о сотрудничестве в сфере безопасности, науки, культуры, охраны окружающей среды и спорта.