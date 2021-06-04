Путин оценит экономическое развитие России на ПМЭФ

Российский президент Владимир Путин оценит экономическое развитие страны во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Традиционно Путин дает оценку нынешнего этапа социально-экономического развития, дает оценку этапу пройденному. Так или иначе мы услышим, что пройдено, какие мы имеем последствия и как мы справляемся», — сказал Песков в эфире Первого канала.

Песков добавил, что из-за того, что в прошлом году форума не было, в этот раз чувствуется, как «участники истосковались». Форум пользуется огромной популярностью — «полный аншлаг», отметил пресс-секретарь.

Ранее сообщилось, что российский лидер выступит на пленарном заседании и проведет большой разговор с ведущими журналистами мировых информационных агентств. Также президент пообщается с бизнесменами и инвесторами.

Накануне Путин заявил, что российская экономика выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По его словам, России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир.