Важное 17 февраля 2023, 13:55 Путин оценил значение проектов «Газпрома» для национальных целей России Путин: проекты «Газпрома» отвечают национальным интересам и целям России РИА «Новости»

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«Газпром» за годы своего существования стал одним из локомотивов экономического возрождения и роста страны, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что, несмотря на недобросовестную конкуренцию и прямые попытки извне помешать развитию компании, она идет вперед и запускает новые проекты, сообщила пресс-служба Кремля.

«„Газпром“ развивался, тянул за собой, поддерживал многие другие отрасли, целые регионы, социальную сферу этих регионов», — отметил Путин.

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В настоящее время, по оценке президента, компания показывает высокую ответственность в работе, эффективность и устойчивость.

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«Перспективные планы „Газпрома“ всегда устремлены в будущее, рассчитаны на годы и даже на десятилетия вперед», — сказал глава государства.

Проекты компании касаются и геологоразведки, и добычи, и глубокой переработки сырья. Кроме того, «Газпром» принимает участие в строительстве Северного широтного хода, другой транспортной инфраструктуры, напомнил Путин.

Он подчеркнул, что реализация проектов компании в полной мере отвечает национальным интересам и приоритетам России как одного из суверенных центров многополярного мира.