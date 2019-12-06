Путин оценил запросы Украины по газу как нереальные

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что на переговорах с Украиной по газу стороны придут к приемлемым решениям. Пока же Киев высказывает «труднореализуемые запросные позиции», заметил президент.

«Мы сейчас, как вы знаете, ведем переговоры с нашими украинскими партнерами, они проходят в Вене. Я так вижу, что с обеих сторон там звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно труднореализуемые, но надеюсь, что все-таки участники этих переговоров, а это прежде всего хозяйствующие субъекты с обеих сторон, найдут приемлемые для них решения», — заявил Путин. Его слова процитировал «Интерфакс».

Украина собралась взять с «Газпрома» почти 3 млрд долларов Подробнее

В переводе с дипломатического это значит, что хотелки украинской стороны России кажутся невыполнимыми, но при известном желании стороны могут принципиально договориться, чтобы потом уточнить свои позиции.

Сейчас же между Россией и Украиной остаются контракты на поставку и транзит газа. Соглашения истекают в конце декабря 2019 года. Это значит, что с нового, 2020 года должны заработать другие договоренности, которых достичь до сих пор не удалось.

Если до 1 января не будет выработано общего решения, Россия теоретически может прекратить прокачку газа по украинским трубам. Европа при этом даже может не пострадать: у Москвы есть возможности поставки газа европейским покупателям альтернативными путями.

В российском правительстве между тем заявили, что не подпишут новое соглашение, пока обе стороны не откажутся в международном арбитраже от претензий друг к другу. Киев заявил, что это пожелание российской стороны неприемлемо, так как претензии к «Газпрому» у него остаются и составляют 22 миллиарда долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что тема транзита газа будет затронута в ходе переговоров в формате «нормандской четверки». Украинский президент при этом признал, что скорый запуск газопровода «Северный поток — 2» сильно ослабил позиции Киева на газовых переговорах. Иными словами, в столице Украины прекрасно понимают, что если не удастся договориться до нового года с Россией по газу, их труба опустеет.