Путин оценил выступление Греты Тунберг в ООН. Общий восторг он не разделяет

Такое заявление Путин сделал на форуме «Российская энергетическая неделя».

За и против Греты. Пиар-кукла Сороса жутко раздражает людей, а политикам в кайф Подробнее

«Я может быть вас разочарую, но я не разделяю общих восторгов по поводу выступления Греты. Когда детей кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения. Особенно плохо, если на этом кто-то пытается зарабатывать», — сказал российский президент.

Он добавил, что никто не объяснил девочке, что мир сложный, а «в Африке хотят жить так же, как в Швеции». Однако в целом лидер поддержал стремление молодежи заниматься проблемами экологии. Слова главы государства также привел журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

В конце сентября 16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг произвела фурор своей речью на Генассамблее ООН. Она обвинила участников климатического саммита в Нью-Йорке в бездействии. Школьница со слезами на глазах сказала, что они украли ее детство и ее мечты.

Она вместе с 15 подростками подала жалобу в Комитет ООН по правам ребенка против пяти стран. Среди них оказалась Аргентина, Бразилия, Германия, Турцияи Франция. Тунберг считает, что именно эти государства неэффективно борются с глобальным потеплением и нарушают тем самым конвенцию о правах ребенка.

После ее выступления мир раскололся на две части. Одни поддержали девушку, другие заподозрили ее в неискренности. Якобы за Гретой стоят заинтересованные лоббисты из Фонда Сорроса.