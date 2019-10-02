  • Путин оценил выступление Греты Тунберг в ООН. Общий восторг он не разделяет

    02 октября 2019, 15:50

    Дамир Матюхин

    Президент России Владимир Путин заявил, что не разделяет «общих восторгов» из-за выступления шведской экоактивистки Греты Тунберг в ООН. Слова российского лидера привел «Интерфакс».
    Путин оценил выступление Греты Тунберг в ООН. Общий восторг он не разделяет

    Такое заявление Путин сделал на форуме «Российская энергетическая неделя».

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    «Я может быть вас разочарую, но я не разделяю общих восторгов по поводу выступления Греты. Когда детей кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения. Особенно плохо, если на этом кто-то пытается зарабатывать», — сказал российский президент.

    Он добавил, что никто не объяснил девочке, что мир сложный, а «в Африке хотят жить так же, как в Швеции». Однако в целом лидер поддержал стремление молодежи заниматься проблемами экологии. Слова главы государства также привел журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

    В конце сентября 16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг произвела фурор своей речью на Генассамблее ООН. Она обвинила участников климатического саммита в Нью-Йорке в бездействии. Школьница со слезами на глазах сказала, что они украли ее детство и ее мечты.

    Она вместе с 15 подростками подала жалобу в Комитет ООН по правам ребенка против пяти стран. Среди них оказалась Аргентина, Бразилия, Германия, Турцияи Франция. Тунберг считает, что именно эти государства неэффективно борются с глобальным потеплением и нарушают тем самым конвенцию о правах ребенка.

    После ее выступления мир раскололся на две части. Одни поддержали девушку, другие заподозрили ее в неискренности. Якобы за Гретой стоят заинтересованные лоббисты из Фонда Сорроса.