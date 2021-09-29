Путин оценил влияние Турции на ситуацию в Карабахе

Влияние Турции на ситуацию в Нагорном Карабахе способствует примирению в регионе. Об этом на встрече с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил российский лидер Владимир Путин.

«Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией. Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение», — сказал он. Его слова привел ТАСС.

Также Путин заявил, что Россия и Турция успешно сотрудничают по международной линии, включая Сирию и Ливию, написало РИА «Новости».

«Переговоры идут иногда непросто, но с окончательно позитивным результатом. Наши ведомства научились находить компромиссы, выгодные для обеих стран», — отметил российский лидер. Его процитировал RT.

Эрдоган сказал, что мир на Ближнем Востоке зависит от развития отношений России и Турции.

Кроме того, страны активно сотрудничают в торговле. По словам президента РФ, за неполные девять месяцев товарооборот между Россией и Турцией вырос более чем на 50% по сравнению с прошлым годом.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце сентября 2020 года. Азербайджан и Армения, которые считают эту территорию своей, начали боевые действия. Их удалось остановить только в начале ноября того же года при вмешательстве России.