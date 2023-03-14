Власть 14 марта 2023, 20:45 Путин оценил версию о подрыве «Северных потоков» украинскими активистами Путин назвал чушью версию о том, что теракт на «Северных потоках» устроили украинцы РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину прокомментировал слухи о том, что теракт на «Северных потоках» устроили некие украинские активисты, не связанные с властями Украины. Глава государства назвал подобные суждения чушью.

«Я уверен, что это полная чушь», — сказал он.

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По словам Путина, подобные взрывы могут осуществить только специалисты, причем поддержанные мощностью государства, которое владеет определенными технологиями. При этом он указал на заинтересованность США в подрыве «Северных потоков».

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Также глава государства не исключил возможность организовать ремонт «Северных потоков», которые пострадали после диверсий. Но на это потребуется время, средства и новые технологии, отметил Путин.

Ранее специалисты компании «Газпром» нашли подтверждение вероятного наличия еще одного взрывного устройства на газопроводе «Северный поток». Похожий на антенну столбик обнаружили в местах взрывов газопроводов.

Владимир Путин напомнил, что власти Дании допустили специалистов «Газпрома» к обследованию места повреждений трубопроводов. В итоге судно российской компании обнаружило еще одну вероятную бомбу.