Путин оценил устойчивость банковской системы в России | 360°

27 октября 2022, 23:03
Путин оценил устойчивость банковской системы в России
Путин заявил, что в России высокая и надежная устойчивость банковской системы
Устойчивость банковской системы в России достаточно высокая и надежная. Об этом в четверг заявил российский лидер Владимир Путин.
Во время выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» он отметил, что в стране растет кредитование.
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«Устойчивость банковской системы у нас надежная. Высокая устойчивость банковской системы. Повторяю, кредитование растет», — сказал президент.
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Он подчеркнул, что санкционная политика не сказалась негативно на экономике страны. По его словам, она наоборот стала более гибкой и адаптивной. Однако предстоит много работы, в том числе создать новые цепочки импортных и экспортных поставок, сообщил «Царьград».
Путин заверил, что при борьбе с антироссийскими санкциям страна создает пространство свободы, чтобы не бояться санкционного давления и свободно развивать экономические связи между разными странами мира. Он добавил, что Россия стоит на историческом рубеже.
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