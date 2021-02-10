Путин оценил уровень доверия россиян к власти

Россияне должны понимать, как и из чего формируются их заработные платы, чтобы у них не складывалось впечатления, что власть их обманывает. Об этом на совещании с правительством заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что тогда доверие людей к власти значительно вырастет.

«Хотя, надеюсь, что и сегодня в целом все в порядке», — привело цитату российского лидера РИА «Новости».

Путин поручил правительству пересмотреть форму оформления данных о заработной плате работников бюджетной сферы. В частности, он отметил, что нужно получить данные о выплатах по каждому сотруднику, а не использовать средние показатели для отчетности по тому или иному предприятию.

Путин подчеркнул, что должны соблюдаться нормы по соотношению размера выплат руководителей и простых работников, где разрыв может быть очень большой. В результате у главы организации выплаты получаются очень большие, тогда как средний работник получает минимальную ставку.

Президент отметил, что оплата труда должна стать прозрачной, понятной и справедливой.

Он отметил, что в системе мониторинга должны учитываться доход каждого специалиста отдельно, а не средние показатели. «Прошу вас еще раз в связи с имеющимся поводом посмотреть на всю поляну, связанную с заработными платами в бюджетной сфере», — сказал президент и напомнил, о том, что действие «майского» указа о повышении зарплат бюджетников никто не отменял.