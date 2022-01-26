Путин оценил уровень безработицы в России как минимальный
Путин: безработица в России составила 4,3% — это минимальный уровень
В России уровень безработицы держится на минимальном уровне в 4,3%. По итогам 2021 года ВВП страны вырастет примерно на 4,5%. Для инвесторов РФ привлекательна из-за своей макроэкономической стабильности.
Президент РФ Владимир Путин назвал показатели по безработице минимальными. Слова главы государства привело РИА «Новости».
«Безработица у нас держится на исторических минимумах — 4,3%», — отметил Путин в ходе встречи с руководителями ведущих итальянских компаний в режиме видеосвязи.
В первый год пандемии наибольший рост безработных фиксировали в Москве и Санкт-Петербурге — их количество в обоих городах выросло вдвое.
Рост ВВП в стране по итогам года, добавила «Газета.ru», составит порядка 4,5%. В качестве ключевого фактора инвестиционной привлекательности России Путин выделил макроэкономическую стабильность страны. Ее обеспечению власти уделяют и будут уделять приоритетное внимание.
Структурная надежность российской экономики, добавил президент, позволила минимизировать негативное влияние пандемии коронавируса. Ее последствия сказались на стране не так сильно, как на других государствах.