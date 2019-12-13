Путин оценил уходящий год и назвал главное событие 2020-го

Президент России Владимир Путин признался, что уходящий год для него стал трудовым. Также он назвал 75-летие Победы в Великой Отечественной войне главным событием 2020 года.

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«Уходящий год был таким трудовым. Важно проанализировать все, что произошло в году уходящем, и после этого можно будет сказать, что же было самым важным событием в жизни страны и каждого человека», — рассказал Путин на встрече с сотрудниками завода двигателей КамАЗ.

Он также отметил, что очень многое «идет прямо с колес», поэтому глава государства уже не помнит, чем закончился один день, когда наступает утро следующего.

В России происходит сейчас большое количество событий, заверил Путин. «Самое главное — это сфера экономики, социальная сфера. Надо добиваться того, чтобы люди жили лучше, чтобы реальные доходы у людей повышались», — продолжил он.

Также президент сказал, что самым важным событием следующего года считает 75-летие Победы, так как «это совершенно очевидно для всех нас».

В завершение встречи Путин поблагодарил работников завода и отметил их вклад в развитие страны.