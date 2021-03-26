Путин оценил ситуацию с обеспечением кибербезопасности в мире

Президент России Владимир Путин отметил, что современное цифровое пространство содержит много потенциальных угроз не только для глобальной безопасности, но и для суверенитета и национальных интересов отдельных стран. Россия выступает за формирование универсальных международных договоренностей, которые помогут предупреждать конфликты в киберсфере

Об этом Путин заявил во время заседания Совета безопасности. Он подчеркнул, что новые технологические решения, которые изобретают со временем, приносят с собой и новые риски. В результате глобальное цифровое пространство превращается в «площадку для жесткого информационного противоборства, для качественно нечестной конкуренции и кибератак».

«Цифровую среду используют международные террористы, организованная преступность, здесь много потенциальных угроз [не только] для общей, глобальной безопасности, но и для отдельных стран, их суверенитета и национальных интересов», — подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что на сегодняшний момент тема государственной политики в области международной информационной безопасности актуальна и крайне важна. Президент отметил, что в новой редакции Основ государственной политики в области международной информационной безопасности необходимо сохранить прежний стратегический курс России — на предотвращение конфликтов в информационном пространстве.

Путин добавил, что Россия считает необходимым заключать за универсальные международные договоренности, которые необходимы для предупреждения конфликтов в киберсфере. Путин отметил, что они же позволят создавать взаимовыгодное партнерство в мировом информационном пространстве, а затем максимально эффективно использовать его для устойчивого развития каждого государства.

При этом необходимо вырабатывать четкие универсальные критерии допустимости действий государств в киберпространстве — это нужно сделать сообща. Путин также подчеркнул, что Россия должна помогать другим государствам создать системы информбезопасности. Если необходимо, РФ готова предоставить им нужные технологии.

«Нужно, безусловно, помогать коллегам, в том числе, конечно же, нашим ближайшим партнерам, в построении систем информационной безопасности. Надо предоставлять им соответствующие технологии и технические средства, сообща расследовать киберпреступления», — заключил глава государства.