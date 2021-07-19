Путин оценил рост ВВП России по итогам 2021 года

Президент России Владимир Путин оценил, каким станет рост ВВП России по итогам 2021 года. По его словам, он будет близок к 4%.

По словам президента, преодолеть кризисные последствия удалось благодаря ответственной и одновременно гибкой макроэкономической политике, мерам поддержки предпринимательства и высокотехнологичных отраслей, сообщило РИА «Новости».

«Так, экономический рост по итогам текущего года составит порядка 4%, ну, надеюсь, что близко к этому», — сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин отметил, что эти позитивные тенденции нужно использовать для повышения уровня жизни россиян. Он также обратил внимание, что уровень безработицы в РФ практически вернулся к параметрам 2019 года и на сегодняшний день составляет 4,9%.

Ранее глава государства сообщал, что экономика России в целом преодолела последствия пандемии и начала восстанавливаться.

В Минэкономразвития также улучшили прогноз темпов роста ВВП России на 2021 год до 3,8% в сравнении с прогнозом в 2,9%, сделанным в апреле.