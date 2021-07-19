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    19 июля 2021, 17:08

    Путин оценил рост ВВП России по итогам 2021 года

    Дамир Матюхин, Ольга Назаркина

    Президент России Владимир Путин оценил, каким станет рост ВВП России по итогам 2021 года. По его словам, он будет близок к 4%.

    Путин оценил рост ВВП России по итогам 2021 года

    По словам президента, преодолеть кризисные последствия удалось благодаря ответственной и одновременно гибкой макроэкономической политике, мерам поддержки предпринимательства и высокотехнологичных отраслей, сообщило РИА «Новости».

    «Так, экономический рост по итогам текущего года составит порядка 4%, ну, надеюсь, что близко к этому», — сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    Путин отметил, что эти позитивные тенденции нужно использовать для повышения уровня жизни россиян. Он также обратил внимание, что уровень безработицы в РФ практически вернулся к параметрам 2019 года и на сегодняшний день составляет 4,9%.

    Ранее глава государства сообщал, что экономика России в целом преодолела последствия пандемии и начала восстанавливаться.

    В Минэкономразвития также улучшили прогноз темпов роста ВВП России на 2021 год до 3,8% в сравнении с прогнозом в 2,9%, сделанным в апреле.