Путин оценил рост волонтерского движения

Российский президент Владимир Путин высоко оценил рост волонтерского движения. Он подчеркнул, что с каждым годом оно становится более мощной силой. Усилия, которые люди объединяют, позволяют добиваться успехов в любой сфере. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Ваш труд благороден по своей сути, ваш труд всегда востребован, а ваш пример, безусловно, вдохновляет, побуждает к подобным действиям сотни тысяч и миллионы наших граждан. С каждым годом волонтерское движение становится все более мощной силой», — обратился Путин к волонтерам на форуме «Мы вместе».

Президент отметил, что в основе волонтерской работы лежат идеи созидания, гуманизма и взаимопомощи.

Ранее около 2,7 миллиона человек в рядах волонтеров насчитал зампред правительства Дмитрий Чернышенко. По его оценкам, более 300 тысяч из них — студенты вузов. Волонтеры заняты во многих сферах деятельности: только в расцвет пандемии около 65 тысяч добровольцев оказывали помощь при карантине и борьбе с коронавирусом.

Национальный день волонтера отмечается в России 5 декабря. В этот же день в мире празднуют Международный день волонтера.