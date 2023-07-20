Власть 20 июля 2023, 23:17 Путин оценил решение задач по развитию инфраструктуры в ЗАТО Путин: задачи по развитию инфраструктуры в ЗАТО решаются медленно Freepik

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Задачи по развитию инфраструктуры в ЗАТО решаются медленно. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов, указала пресс-служба Кремля.

По его словам, в Арктике наблюдаются проблемы, которые требуют особого внимания властей. Так, изношенность коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда в крупных городах Заполярья достигла 70%, а в так называемых ЗАТО, эта проблема еще острее, добавил президент.

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При этом, как отметил Путин, за последние три года здесь активно ведут капитальный ремонт многоквартирных домов, приводят в порядок дворы и другие общественные пространства, также появляются новые социальные объекты.

Глава государства прибыл с визитом в Мурманскую область в четверг, 20 июля. Он принял участие в церемонии отправки из Мурманска на Гыдан первой СПГ-линии для завода «Арктик СПГ 2».