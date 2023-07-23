23 июля 2023, 12:42
Путин оценил развитие российско-белорусских отношений
Путин: Россия и Белоруссия уверенно и спокойно минуют 2023 год
Отношения России и Белоруссии продолжают развиваться лучше, чем ожидалось. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Все планы развития отношений РФ и Белоруссии реализуются, причем даже лучшими темпами, чем ожидалось», — заявил Путин.
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Глава государства указал, что обе страны продемонстрируют хороший рост экономики в 2023 году. На такой исход, по его словам, указывают все основные показатели.
Путин выразил уверенность, что текущий год Россия и Белоруссия должны пройти уверенно и спокойно.
«Продемонстрируем хорошие показатели роста [экономики]», — сказал президент России.
Лидеры двух стран встретились в Стрельне днем 23 июля. Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом накануне.
Главы стран планируют обсудить развитие двусторонних отношений и вопросы интеграции в рамках Союзного государства.
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