Власть 23 июля 2023, 12:42 Путин оценил развитие российско-белорусских отношений Путин: Россия и Белоруссия уверенно и спокойно минуют 2023 год РИА «Новости»

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Отношения России и Белоруссии продолжают развиваться лучше, чем ожидалось. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Все планы развития отношений РФ и Белоруссии реализуются, причем даже лучшими темпами, чем ожидалось», — заявил Путин.

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Глава государства указал, что обе страны продемонстрируют хороший рост экономики в 2023 году. На такой исход, по его словам, указывают все основные показатели.

Путин выразил уверенность, что текущий год Россия и Белоруссия должны пройти уверенно и спокойно.

«Продемонстрируем хорошие показатели роста [экономики]», — сказал президент России.

Лидеры двух стран встретились в Стрельне днем 23 июля. Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом накануне.

Главы стран планируют обсудить развитие двусторонних отношений и вопросы интеграции в рамках Союзного государства.