Власть 16 февраля 2024, 15:52 Путин оценил развитие робототехники в России Путин: России есть над чем работать в области робототехники РИА «Новости»

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России есть над чем работать в сфере робототехники. Об этом заявил глава государства Владимир Путин во время беседы с сотрудниками завода «КОНАР».

Президент отметил, что обсуждал с губернатором Челябинской области тему робототехники. Мировым лидером в этом направлении считают Южную Корею, где на 10 тысяч работающих тысяча роботов.

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«А у нас десять роботов на тысячу работающих, точно совершенно есть над чем работать», — подчеркнул Путин.

В пятницу, 16 февраля, президент России отправился в Челябинск с рабочим визитом. Он посетил завод роботов на базе кузнечно-прессового предприятия. Также Путин отправился в индустриальный парк «Станкомаш».

Днем ранее российский лидер побывал в Свердловской области. Президент посетил предприятие «Уральские локомотивы» и даже посидел за рулем новой модели общественного транспорта — троллейбуса «Синара-6254».