Власть 27 июля 2023, 21:48 Путин оценил развитие отношений с Африкой местной поговоркой РИА «Новости»

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Российский президент Владимир Путин во время торжественного приема в честь участников саммита «Россия-Африка» описал свое видение развития отношений со странами континента при помощи африканской поговорки. Его слова передал ТАСС.

«Многим в Африке известна поговорка: если хочешь идти быстро — иди один, если хочешь идти далеко — иди вместе», — сказал он.

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По словам президента, российская сторона готова «сообща, рука об руку» работать на перспективу с африканскими друзьями и совместно развертывать поистине стратегическое взаимодействие и партнерство.

Также глава государства предложил тост за российско-африканскую дружбу и процветание Африки. Он отметил, что Россия и страны Африки стремятся к достижению справедливого и многополярного мира.

РФ рассматривает в позитивном ключе будущие отношения с континентом и рассчитывает на прочные узы дружбы и взаимной помощи. Сотни тысяч африканцев получили образование в российских вузах, теперь эти специалисты приносят пользу в родных краях.