Президент РФ Владимир Путин высоко оценил результаты работы платформы «Россия — страна возможностей». Он также отметил важность участия выпускников проектов в дальнейшей ее работе.

Глава государства высказался в ходе совещания Наблюдательного совета платформы, которое прошло 20 апреля. Слова Владимира Путина привели в пресс-службе объединения.

«Наша структура — платформа „Россия — страна возможностей“ — работает уже четыре года. За это время сотни тысяч, миллионы людей так или иначе приняли участие в этой работе. Здесь есть непосредственные участники и исполнители тех или иных инициатив. Это оказалось очень востребованным, интересным и полезным делом. Новые проекты, новые идеи, без всякого преувеличения, оказались весьма востребованными среди сотен тысяч наших граждан», — подчеркнул президент.

Отдельно Путин отметил работу волонтеров, а также рассказал, что к работе платформы присоединились единомышленники из 150 стран мира.

«Это, честно говоря, для меня было абсолютно неожиданным. Это значит, что у нас много единомышленников, которые вместе с нами готовы идти, развиваться, дружить, поддерживать друг друга, и это еще раз подчеркивает, что мы с вами на правильном пути», — заметил российский лидер.

В третьем очном заседании Наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» приняли участие члены совета, участники проектов и конкурсов. Модератором выступил генеральный директор организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» создана указом президента РФ 22 мая 2018 года. Ее ключевыми целями являются создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет платформы возглавляет сам Владимир Путин.

За время существования платформы участниками организованных ею конкурсов, проектов и олимпиад стали порядка 10,5 миллиона человек из 85 регионов России и 150 стран мира. В минувшем году году к работе платформы присоединились 4,7 миллиона человек, запущено шесть новых проектов для IT-специалистов, студентов, волонтеров и педагогов.