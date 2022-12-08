Власть 08 декабря 2022, 15:32 Путин оценил работу авиации в ходе СВО Президент Путин назвал грамотной работу российской авиации в ходе СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Грамотные и точные действия российской авиации вносят существенный вклад в ход специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с военнослужащими, награжденными медалями «Золотая звезда».

Реклама

«Авиация работает очень хорошо, и на дежурстве очень хорошо, на боевом дежурстве, практически круглосуточно, очень эффективно себя показывает, все вовремя делает и очень грамотно. <…> Оказывают существенный вклад в эффективность действий войск», — заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что сегодня армия наносит удары по энергосистеме Украины, но начало этому положили те, кто устроил теракт на Крымском мосту.

Президент добавил, что сегодня главная цель специальной военной операции — это защита людей, поэтому нужно делать все выполнения боевых задач.

«Мы все делаем для защиты людей, и мы должны быть внутренне уверены, что делаем это достойно», — заявил Путин.

Торжественная церемония прошла в четверг, 8 декабря, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Президент России вручил медали «Золотая звезда» 12 героям России, среди которых военнослужащие и космонавты, за проявленные мужество и героизм.