Путин оценил проекты детей в Нальчике

По различным образовательным программам в «Солнечном городе» обучаются более шести тысяч детей. Некоторые из них представили главе государства собственные проекты.

Малика Рахаева, ученица 10 класса, провела презентацию своей разработки, которая поможет отучить детей от привычки грызть ногти.

«Я сделала крем и лак для ногтей для того, чтобы избавить детей от этой привычки. Они на основе полыни, а полынь — очень горькое растение. Формируется рефлекс не брать пальцы в рот, так как неприятный привкус остается», — рассказала школьница.

Президент признал, что «будет невкусно» и похвалил девочку.

Напомним, одной из целей приезда Владимира Путина является проведение заседания Совета по межнациональным отношениям.