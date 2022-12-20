Власть 20 декабря 2022, 22:54 Путин оценил предложение закрыть «копанки» в ЛНР Президент Путин: закрытие «копанок» в ЛНР приведет к проблемам с занятостью людей Пресс-служба Кремля

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Президент РФ Владимир Путин прокомментировал предложение закрыть в ЛНР малые незарегистрированные угольные предприятия, так называемые «копанки». Он отметил, что это «самое простое» решение, но могут появиться проблемы с занятостью.

«Что касается этих малых незарегистрированных угольных предприятий, о которых вы сказали, закрытие — это самое простое. <…> Но вот там-то и возникнут проблемы. Людям негде будет работать», — объяснил глава государства.

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Путин указал на необходимость внимательно отслеживать уровень зарплат в таких предприятиях и принимать решения об их судьбе только после анализа. Он пообещал выслушать от властей ЛНР, какие варианты решения вопроса они предлагают. Президент подчеркнул, что главным критерием всегда должны оставаться интересы, работающих на предприятиях людей.

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В ходе встречи с врио главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником Владимир Путин сообщил, что региону нужно сохранить угольные предприятия, поэтому на зарплаты шахтерам нужно выделить субсидии. Глава государства отметил, что сейчас ключевым моментом в ЛНР является вопрос обеспечения безопасности местных жителей.