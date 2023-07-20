Власть 20 июля 2023, 02:11 Путин оценил потери российских производителей удобрений Путин оценил потери российских производителей удобрений в 1,6 миллиарда долларов РИА «Новости»

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Потери российских аграриев из-за роста стоимости фрахта судов и финансовых расчетов оцениваются в 1,2 миллиарда долларов, убытки производителей удобрений — порядка 1,6 миллиарда долларов. Эти цифры назвал российский лидер Владимир Путин. Слова главы государства привело РИА «Новости».

Потери аграриев, как заметил Путин, связаны с дисконтом 30-40% на российское зерно на мировых рынках. Кроме того, падение рентабельности поставок в два раза вызвали рост стоимости фрахта морских судов для перевозки грузов и стоимости международных финансовых расчетов, а также иных транзакций.

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Глава государства напомнил, что доля России на мировом рынке пшеницы составляет 20%, Украина же имеет менее 5%.

«Эти цифры сами за себя говорят», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства России.

Также в ходе совещания глава государства назвал условия возобновления зерновой сделки. Как пояснил президент, Россия рассмотрит возможность возвращения к этому соглашению, если другие его участники согласятся учесть и выполнить все ранее поставленные требования. Одно из таких требований — это подключение Россельхозбанка к системе SWIFT.