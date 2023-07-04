Власть 04 июля 2023, 14:53 Путин оценил качество электронных услуг в России Президент России Путин заявил о качественном продвижении оказания электронных услуг РИА «Новости»

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Россия серьезно продвинулась в области оказания услуг бизнесу и населению в электронном виде и стала одним из мировых лидеров в этой сфере. Об этом в ходе встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (ВШУ РАНХиГС) заявил президент Владимир Путин.

Собеседники в ходе общения с главой государства уточнили, что на сегодняшний день количество пользователей госуслуг уже превысило 100 миллионов, из которых почти половина пользуются сервисами через мобильное приложение.

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«Насколько я понимаю, по темпам роста оказания электронных услуг мы занимаем одно из первых мест в мире», — заявил Путин, оценив представленные данные.

Президенту доложили, что российские электронные услуги развиты в несколько раз лучше, чем в Европе. Их можно сравнить с тем, что продвигается в Казахстане, но отечественные сервисы развиваются в несколько раз быстрее.