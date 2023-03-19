19 марта 2023, 23:25
Путин оценил готовность Китая помочь в решении кризиса на Украине
Путин: Россия приветствует готовность Китая помочь в урегулировании кризиса на Украине
Российская сторона благодарна КНР за взвешенную позицию по Украине и приветствует ее готовность принять участие в урегулировании кризиса. Таким мнением президент России Владимир Путин поделился в статье для газеты «Жэньминь жибао». Русский текст материала опубликовали на сайте Кремля.
«Признательны за взвешенную линию КНР в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин. Приветствуем готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса», — написал глава государства.
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Он отметил готовность России к урегулированию политико-дипломатического конфликта на Украине. Путин напомнил, что в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены по инициативе украинской стороны.
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Статью Владимира Путина в «Жэньминь Жибао» приурочили к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Он прибудет в Москву 20 марта.
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