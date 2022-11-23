Власть 23 ноября 2022, 17:27 Путин оценил эффективность работы ОДКБ Путин: ОДКБ обеспечивает защиту национальных интересов стран-участниц РИА «Новости»

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Организация Договора о коллективной безопасности помогает обеспечивать защиту национальных интересов и суверенитета ее стран-участниц. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе саммита ОДКБ в Ереване, сообщил ТАСС.

Путин отметил, что в работе ОДКБ есть проблемы, но свою главную функцию эта организация продолжает успешно выполнять.

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«Мы, конечно же, видим не только достижения, но и проблемы. Сегодня мы поговорим — думаю, что без всяких камер — об этом поподробнее», — сказал президент, обращаясь к участникам встречи.

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Вместе с тем, по словам Путина, совместная работа в рамках ОДКБ приносит видимую практическую отдачу, а в этом году динамика совместной работы стран — членов организации возросла.

Государства взаимодействуют в рамках совместных механизмов по линии министерств иностранных дел и оборонных ведомств, парламентов и на уровне советов безопасности.

«Регулярно проводятся консультации, в ходе которых вырабатывается согласованная позиция по политическим и стратегическим вопросам», — добавил президент РФ.

Он подчеркнул, что Россия поддерживает оснащение миротворческих сил ОДКБ современными вооружениями.

Отдельно Путин затронул тему обстановки в Афганистане. По его словам, она остается сложной, все еще есть вероятность проникновения боевиков на территории стран ОДКБ.

Также президент России обратился к переизбранному лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и еще раз поздравил его с победой на выборах. Путин также выразил благодарность Армении за работу на посту председателя ОДКБ.

«Со своей стороны, несомненно, окажем всю необходимую помощь и в целом продолжим всемерно содействовать расширению союзнических связей между странами ОДКБ», — подчеркнул президент РФ.