23 ноября 2022, 17:27
Путин оценил эффективность работы ОДКБ
Путин: ОДКБ обеспечивает защиту национальных интересов стран-участниц
Организация Договора о коллективной безопасности помогает обеспечивать защиту национальных интересов и суверенитета ее стран-участниц. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе саммита ОДКБ в Ереване, сообщил ТАСС.
Путин отметил, что в работе ОДКБ есть проблемы, но свою главную функцию эта организация продолжает успешно выполнять.
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«Мы, конечно же, видим не только достижения, но и проблемы. Сегодня мы поговорим — думаю, что без всяких камер — об этом поподробнее», — сказал президент, обращаясь к участникам встречи.
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Вместе с тем, по словам Путина, совместная работа в рамках ОДКБ приносит видимую практическую отдачу, а в этом году динамика совместной работы стран — членов организации возросла.
Государства взаимодействуют в рамках совместных механизмов по линии министерств иностранных дел и оборонных ведомств, парламентов и на уровне советов безопасности.
«Регулярно проводятся консультации, в ходе которых вырабатывается согласованная позиция по политическим и стратегическим вопросам», — добавил президент РФ.
Он подчеркнул, что Россия поддерживает оснащение миротворческих сил ОДКБ современными вооружениями.
Отдельно Путин затронул тему обстановки в Афганистане. По его словам, она остается сложной, все еще есть вероятность проникновения боевиков на территории стран ОДКБ.
Также президент России обратился к переизбранному лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и еще раз поздравил его с победой на выборах. Путин также выразил благодарность Армении за работу на посту председателя ОДКБ.
«Со своей стороны, несомненно, окажем всю необходимую помощь и в целом продолжим всемерно содействовать расширению союзнических связей между странами ОДКБ», — подчеркнул президент РФ.
Владимир Путин
ОДКБ
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