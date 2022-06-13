Путин отправил Поклонскую в отставку

Владимир Путин отправил Наталью Поклонскую в отставку. Президент подписал указ, которым освободил ее от должности замглавы Россотрудничества.

«Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания — 13 июня.

Поклонскую назначили замглавы Россотрудничества 2 февраля 2022 года. При этом ее освободили от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Кабо-Верде. До этого она была заместителем председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва.

Заняв должность в Россотрудничестве, Поклонская пообещала применять весь свой российско-украинский опыт для защиты прав соотечественников. Она расценила новое назначение как возможность работать для народа и страны.