Путин отправил министра МЧС в Свердловскую область из-за паводка

«Сегодня Путин выслушал доклад от министра МЧС Евгения Зиничева о ситуации с затоплением в результате проливных ливней города Нижние Серги Свердловской области. Зиничев подробно рассказал президенту о том, какие меры принимаются. По поручению главы государства министр вылетел на место происшествия», — рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В Свердловской области из-за дожей резко поднялся уровень воды. Реки Серебрянка и Сторожевая вышли из берегов и затопили около 200 жилых домов и административных зданий. В Нижний Сергах ввели режим ЧС. Большинство жителей смогли сами покинуть дома. Однако МЧС все же эвакуировало семь человек. Для размещения населения организовано три пункта в двух санаториях и детском саду.