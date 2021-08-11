Путин отправил главу МЧС в Якутию для борьбы с пожарами

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву отправиться в Якутию и лично проконтролировать борьбу с лесными пожарами в регионе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Глава государства поручил Зиничеву вылететь в Якутию для оперативного управления группировкой МЧС, задействованной в борьбе с пожарами.

Российский лидер накануне поручил Зиничеву усилить группировку для тушения природных пожаров в Якутии, а властям региона подготовить предложения по поддержке местного населения, пострадавшего от стихии.

В среду в Якутске усилили дежурство на границах города, к которым подступает огонь из села Ергелех, расположенного в 50 километрах от административного центра республики. На границе Якутска развернули лагерь добровольцев. В Намский район, где сейчас наблюдается самая сложная ситуация с пожарами, перед этим направили военную технику.

В Якутии фиксируют 172 пожара. В тушении принимают участие 4,5 тысячи человек, задействовано 768 единиц техники. За сутки в регионе ликвидировали 20 очагов на площади 122 тысячи гектаров, согласно данным Авиалесоохраны.