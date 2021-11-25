Путин отправил главу ФСИН в отставку

Президент России Владимир Путин снял Александра Калашникова с поста главы Федеральной службы исполнения наказаний. Указ появился на сайте Кремля.

«Освободить Калашникова Александра Петровича от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его подписания. Причина отставки не называется. Калашников занимал пост директора ФСИН с октября 2019 года, сменив на этом посту Геннадия Корниенко.

Новым главой ФСИН стал Аркадий Гостев. Свою службу в в органах внутренних дел он начал в 1981 году в Москве, с 2001 по 2003 занимал пост заместителя начальника УВД по ЮАО столицы. В 2006 году стал руководителем управления обеспечения общественного порядка столичного ГУ МВД.

С 2010 перешел на должность замначальника главка МВД Москвы, а в 2012 был назначен на пост замминистра внутренних дел РФ.