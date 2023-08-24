Власть 24 августа 2023, 17:09 Путин отметил волнение экипажа танка Т-80 «Алеша» на вручении наград Президент Путин лично побеседовал в Кремле с экипажем танка «Алеша» РИА «Новости»

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Президент России поздравил членов экипажа танка Т-80 «Алеша» и отметил скромность и волнение военных при их награждении. Трансляцию провел Telegram-канал Кремля.

«Видел, что вы волновались — людей много. И, по-моему, волновались, похоже, больше, чем на поле боя. Но это естественно», — отметил глава государства.

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Он указал на важное значение места — Курская дуга заняла существенное место в истории войн.

«Символично, что именно на этом месте, где наши деды и прадеды сражались, вам вручены были медали Героев России», — добавил Путин в беседе с танкистами.

Глава государства 23 августа лично вручил бойцам экипажа «Алеша» звезды Героев России. Бойцы уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Запорожской области, после чего прикрывали мотострелковую бригаду в течение 40 минут.

Глава государства во время визита в Курскую область посетил деревню Поныри, где открылся мемориал в честь 80-летия победы в сражении, сообщил сайт kp.ru.